Notizie Milan – Il Liverpool irrompe su un obiettivo rossonero

MILANO – Nell’ultimo turno di Premier League, Virgil van Dijk, in uno scontro di gioco con Pickford, si è infortunato al ginocchio. Stagione finita per il centrale olandese e il Liverpool è costretto a tornare sul mercato. I Reds avrebbero già messo nel mirino un calciatore, secondo il Daily Mail, che però piace molto anche al Milan. Si tratta di Kabak dello Schalke 04, obiettivo dei rossoneri fino all’ultimo giorno della scorsa sessione estiva di mercato. Obiettivo condiviso quindi per le due squadre, ma a dire il vero la squadra di Klopp ha messo in cima alla lista dei desideri Koulibaly del Napoli e Skriniar dell’Inter.