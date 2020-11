Notizie Milan – Il Liverpool cambia obiettivo, strada in discesa per Kabak?

MILANO – L’infortunio di Virgil van Dijk ha modificato i piani del Liverpool. L’olandese resterà fuori praticamente per tutta la stagione e i Reds quindi sono costretti a tornare sul mercato, a gennaio, ala ricerca di un nuovo centrale. In un primo momento sembrava essere Kabak dello Schalke 04 il nome individuato agli inglesi. Il turco è però anche un obiettivo del Milan, i rossoneri in estate avevano provato ad acquistarlo senza però riuscirsi e a gennaio potrebbe esserci un nuovo assalto. Indubbiamente il Liverpool è un concorrente difficile con cui fare i conti, ma secondo quanto riporta Tuttosport, gli inglesi avrebbero virato su Skriniar dell’Inter. E’ lui il preferito di Klopp e questa non può che essere una buona notizia per il Milan, che non ha mai smesso di seguire Kabak.