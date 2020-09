Notizie Milan – Il Leicester piomba su Rodrigo De Paul

MILANO – Giungono nuove notizie dall’Inghilterra! Il Leicester di Brendan Rodgers avrebbe deciso di intervenire forte sul calciomercato italiano, mettendo i bastoni tra le ruote anche a qualche club.

Infatti, secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, la società inglese sarebbe piombata su Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino dell’Udinese è l’oggetto del desiderio di molte squadre di Serie A, tra cui c’è anche il Milan. I rossoneri, nonostante non avessero ancora avviato i contatti con i friulani, hanno seguito da lontano il giocatore classe 1994, che sarebbe potuto essere un valido innesto per la mediana. I Foxes, comunque, sembrano disposti a trattare con il club bianconero sui 40 milioni richiesti per De Paul. Le trame del calciomercato estivo si fanno sempre più fitte.