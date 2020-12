Notizie Milan – Il futuro di Zidane e i piani dei rossoneri

MILANO – Il futuro di Zidane è sempre in bilico. I risultati poco esaltanti sia nella Liga, che in Champions League, hanno portato il tecnico francese ‘nell’occhio del ciclone’, tanto che sono già spuntati i nomi dei possibili sostituti: Raul o Pochettino. Il Milan osserva da lontano la situazione, spettatore interessato. C’è la questione Brahim Diaz, lo spagnolo è arrivato in prestito secco, ma i rossoneri vorrebbero lavorare al possibile riscatto. Oltre al trequartista ci sono anche i profili di Luka Jovic e Mariano Diaz tornati ad essere accostati al Diavolo nell’ultimo periodo. Maldini e Massara infatti sarebbero alla ricerca anche di un vice Ibrahimovic e i due attaccanti dei Blancos sono ‘vecchi pallini’ della dirigenza. Ci sarebbe anche Isco, puntato dal Milan nel caso in cui Calhanoglu dovesse partire. L’esonero di Zidane però potrebbe cambiare i piani dei rossoneri.