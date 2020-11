Notizie Milan – Il futuro di Rovella è sempre un rebus, parla Faggiano

MILANO – Daniele Faggiano ha parlato di Nicolò Rovella. Il direttore sportivo del Genoa, alle telecamere di Telenord, ha risposto alle domande sul talento rossoblù, che ha stregato le big della Serie A, Milan compreso:

“Mister Maran lo ha mandato in campo senza secondi fini e questa è una cosa che va detta. Lui si è sempre fatto trovare pronto, così come in Under 21. La situazione è delicata, vista la scadenza contrattuale vicina. Con l’amministratore Zarbano stiamo lavorando per un nuovo accordo, vogliamo evitare una sua partenza a zero, sarebbe un grande danno patrimoniale per il Genoa. Spero di riuscire a trovare una soluzione, così si comportano le persone intelligenti“.