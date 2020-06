Notizie Milan – Il futuro di Dragowski dovrebbe essere ancora viola

MILANO – Il Milan continua a scandagliare il mercato, tra i vari ruoli dove i rossoneri dovranno intervenire in estate c’è anche quello del portiere. La questione legata al rinnovo di Gigio Donnarumma non è ancora risolta, nonostante le indiscrezioni legate a un rinnovo annuale. Il diavolo quindi ha intenzione di cautelarsi e nel caso in cui l’estremo difensore della Nazionale Italiana dovesse partire, sarebbe già stato individuato il potenziale sostituto. Piace Dragowski, numero uno della fiorentina, ma arrivare al polacco non sarà semplice. Tra rossoneri e i viola sono aperti più “tavoli” di mercato, con Paquetà in orbita gigliata e Milenkovic accostato al club meneghino. Come per il difensore serbo però la società di Commisso non ha intenzione di privarsi del suo calciatore e sta studiando un rinnovo contrattuale per allontanare le voci di mercato.

