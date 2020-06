Notizie Milan – Il futuro di Alex Meret è azzurro Napoli

MILANO – Carlo Alvino, giornalista sportivo di Tv Luna, ai microfoni di radio KissKiss Napoli, ha riportato delle importanti novità di mercato sul futuro di Alex Meret. Il portiere della società partenopea sembra essere uno dei nomi sulla lista del Milan, nel caso in cui quest’estate Gigio Donnarumma dovesse salutare i rossoneri. Ecco che cosa ha detto il giornalista:

«Meret? Il futuro non è in discussione. Da quello che so il ragazzo ha una solo idea per il futuro, restare a Napoli. Le mie fonti sono di primaria importanza, la società partenopea.Ve lo confermo il suo futuro è in azzurro».

