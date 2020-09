Notizie Milan – Il Friburgo ha presentato un’offerta per Krunic

MILANO – Continuano gli intrighi di mercato del Milan, ma questa volta riguardano i movimenti in uscita! Infatti, in queste ore il Torino sembra essersi mosso con decisione per Rade Krunic, centrocampista bosniaco dei rossoneri: la società di Cairo potrebbe intavolare una trattativa e tentare di portare il giocatore all’ombra della Mole.

Tuttavia, secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Friburgo avrebbe giù presentato un’offerta per il calciatore dei diavoli. I soldi messi sul piatto dai tedeschi sono circa 8 milioni di euro, una cifra che potrebbe convincere la dirigenza milanista. Si attendono ulteriori sviluppi nei prossimi giorni, ma già sembra prospettarsi una sfida di mercato tra i teutonici e il Toro per Krunic.