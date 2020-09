Notizie Milan – Il club celebra i primi gol dei suoi giovani

MILANO – Serata di prime volte quella di ieri! Nell’amichevole contro il Monza degli ex Berlusconi, Galliani e Brocchi, il Milan ha offerto un’ottima prestazione, vincendo per 4-1. La scena, però, è stata tutta dei baby rossoneri, che hanno dominato il campo, mostrando tutto il loro valore. Infatti, tre dei quattro gol dei diavoli sono arrivate da giocatori nati dopo il 2000. Si tratta di Maldini (2001), Kalulu (2000) e Colombo (2002), che ieri sera hanno siglato anche la loro prima marcatura in maglia rossonera.

Per questo, attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale, il club ha deciso di celebrare i gol delle sue giovani promesse. La notte di Milano è stata illuminata da queste giovani stelle, destinate regalare tante altre emozioni ai tifosi milanisti.