Notizie Milan – Il Barcellona non molla Memphis Depay

MILANO – Memphis Depay resta un nome molto attuale per il Barcellona. Secondo quanto riporta il “Mundo Deportivo”, infatti, i blaugrana starebbero pensando proprio all’attaccante olandese, in forza al Lione, per la prossima sessione invernale di mercato. In estate il giocatore era stato accostato anche al Milan, ma nella testa della punta c’erano, e ci sono, soltanto i blaugrana. Depay dovrebbe essere però soltanto uno dei colpi rimandati a dopo l’estate. Sempre secondo la testata giornalistica. Gi altri nomi sul taccuino del Barcellona sono Georginio Wijnaldum ed Eric Garcia, calciatori del Liverpool e del Manchester City.