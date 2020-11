Notizie Milan – Ibrahimovic torna a parlare della nazionale svedese

MILANO – Non si fermano le voci. Zlatan Ibrahimovic potrebbe tornare ad indossare la maglia della Svezia, le prestazioni dell’attaccante del Milan stanno catalizzando le attenzioni anche in patria. Lo stesso calciatore na ha voluto parlare, ecco che cosa ha detto a Aftonbladet.se:

“Certo che mi manca la nazionale, non è un segreto. Vorrei tornare a giocare alla Friends Arena, vedere il Muro Giallo, uscire in campo con la maglia gialla. Se non mi mancasse allora avrei finito la mia carriera, ma non è così. La foto con la maglia della nazionale? quel giorno avevo sbagliato un rigore mi avevano fatto una domanda e volevo sbarazzarmene in fretta. Il mio rapporto con il c.t. Andresson? Non lo conosco, non l’ho mai giudicato. Le mie dichiarazioni su di lui sono sulle scelte fatte“.