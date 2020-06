Notizie Milan – Ibrahimovic: richiesta shock per rinnovare

MILANO – Secondo quanto riporta Sportmediaset Zlatan Ibrahimovic avrebbe deciso di giocare “a carte scoperte” con la dirigenza del Milan. Lo svedese resta in scadenza di contratto con il club rossonero e le sue richieste per un nuovo accordo sarebbero addirittura raddoppiate, rispetto a quanto guadagna oggi con il diavolo. 8 milioni di euro a stagione, una cifra altissima per qualunque società, vista la crisi economica scaturita dal Coronavirus. Figuriamoci per il Milan che è alle prese con il risanamento di bilancio. La richiesta di Ibra potrebbe essere anche un escamotage per poter salutare la compagine rossonera, visti i rapporti non idilliaci con Ivan Gazidis. Il dirigente sudafricano, infatti, non avrebbe accolto questa richiesta, ritenendola ovviamente eccessiva per le casse del diavolo. In tutto questo emerge come lo svedese sia stufo della situazione che si vive tra le mura di Milanello e un rinnovo da top player non sarà mai concesso ad un trentanovenne.

