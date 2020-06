Notizie Milan – Ibrahimovic prolungherà il suo contratto fino a fine stagione

MILANO – Secondo quanto riporta La Repubblica, Il Milan e Zlatan Ibrahimovic continueranno insieme, almeno fino al termine dell’attuale stagione. Lo svedese ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con i rossoneri e nonostante lo scontro avuto con Gazidis nei giorni scorsi, non vuole abbandonare la nave prima delle conclusione del campionato. Si arriverà insieme fino agli inizi di agosto, poi sarà tempo di scelte. Ibra continua a non essere convinto del progetto Elliott e le voci su un suo addio continuano a susseguirsi, con l’Hammarby pronto ad accogliere l’attaccante del Milan. I rossoneri riprenderanno la stagione questa sera, in Coppa Italia, contro la Juventus e ci sarà meno spazio per le voci di mercato. Prima c’è l’Europa da conquistare e Ibrahimovic vuole aiutare i rossoneri.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live