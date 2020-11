Notizie Milan – Ibrahimovic, numeri mostruosi dopo l’Udinese

MILANO – Ancora Zlatan Ibrahimovic protagonista. Lo svedese regala al Milan altri tre punti in classifica, con un goal e un assist per Kessié. Le prestazioni del numero undici rossonero non dovrebbero più stupire, certezza e non scoperta. Eppure dopo ogni partita si parla sempre delle sue prestazioni e di quello che regala alla squadra in ogni gara. Dopo il match con l’Udinese vengono aggiornate le statistiche di Ibrahimovic che dal suo ritorno, lo scorso gennaio, ha preso parte a 22 goal tra assist e marcature nelle 22 partite disputate in Serie A. Aggiungere qualcosa a questa statistica è superfluo, se non che Zlatan Ibrahimovic è davvero totalizzante in questa sua nuova avventura rossonera.