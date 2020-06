Notizie Milan – Ibrahimovic mette nel mirino la Roma

MILANO – Le condizioni di Zlatan Ibrahimovic migliorano giorno dopo giorno. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’attaccante svedese oggi è stato sottoposto a risonanza magnetica, che ha confermato la veridicità delle indiscrezioni sullo stato di salute del calciatore. Il numero 21 rossonero continuerà a lavorare per smaltire quanto prima l’infortunio al polpaccio. L’obiettivo è riuscire ad anticipare il rientro in campo, che potrebbe avvenire nella gara contro la Roma. In programma il prossimo 28 giugno. Dalla prossima settimana Ibrahimovic proverà a forzare i tempi di recupero. Per ora a Milanello, su questo frangente, c’è cauto ottimismo. L’attaccante è una pedina fondamentale per la corsa all’Europa.

