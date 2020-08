Notizie Milan, Ibrahimovic in giornata sbarca a Milano

Notizie Milan – Ibra atteso oggi a Milano

MILANO – Ibrahimovic ancora al Milan: finalmente ci siamo! Dopo una telenovela che ha tenuto il mondo rossonero con il fiato sospeso per alcune settimane, il campione svedese ha scelto di vestire ancora questa maglia: ha firmato un contratto da 7 milioni di euro fino al 2021.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Ibra è atteso oggi a Milano, dove metterà la firma sul nuovo contratto; in caso di imprevisti, l’arrivo in città verrà posticipato a domani. Lo svedese è atteso anche per la scelta del nuovo numero di maglia: dopo aver vestito la numero 21 in questa stagione, l’attaccante potrebbere puntare per la 9 o la 11, che ha vestito nella sua prima esperienza rossonera. Comunque, che sia con uno di questi numeri o con un altro, la prossima stagione Ibra indosserà la maglia rossonera.