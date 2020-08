Notizie Milan – Ibrahimovic ha scelto la maglia numero 11

Notizie Milan – Ibrahimovic ha scelto la numero 11

MILANO – Arrivano altre novità su Zlatan Ibrahimovic! Lo svedese in questi minuti si trova nel quartier generale della società rossonera e si appresta ad apporre, finalmente, la sua firma sul rinnovo del contratto. Rimarrà al Milan per un’altra stagione, in cui percepirà 7 milioni di euro, ed è già pronto ad iniziare questo nuovo capitolo della sua avventura milanista.

Attraverso una diretta su Instagram, poi, Ibra ha annunciato quello che sarà il suo numero di maglia: ha scelto la numero 11, la stessa che indossava nella sua esperienza rossonera, quando trascinò la squadra alla vittoria del diciottesimo Scudetto, nel 2011. Ibrahimovic è veramente tornato!