Notizie Milan – Ibrahimovic-Gazidis: è scontro totale

MILANO – Nella giornata di ieri avevamo riportato l’accordo trovato tra la proprietà e i calciatori del Milan sul tema del taglio degli ingaggi. Quello che invece non era trapelato in un primo momento è stato lo scontro frontale tra Ivan Gazidis e Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese, insieme a Romagnoli, Bonaventura e Begovic ha composto la delegazione che ha incontrato il dirigente sudafricano. Lo svedese non si è fatto problemi per esternare il suo malumore in primis, e poi quello di tutta la squadra. All’amministratore delegato e direttore generale rossonero è stata imputata l’assenza al fianco della squadra in questo periodo e inoltre Ibra ha rincarato la dose, e senza giri di parole ha fatto capire di non apprezzare il modus operandi e la progettualità del Milan targato Elliott.

Gazidis ha provato a reggere l’urto, asserendo che i progetti della proprietà sono seri e ambiziosi, come il nuovo stadio e la voglia di riportare il diavolo in alto. Aggiungendo che però il risanamento dei conti è una strada inevitabile per il club. Sulla questione legata alla sua invece, è venuto incontro ai calciatori, promettendo di essere più presente al centro sportivo rossonero.

