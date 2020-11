Notizie Milan – Ibrahimovic, è già tempo di rinnovo per la dirigenza

MILANO – Ibra trascina questo Milan, è lui il leader tecnico, e non solo, di questa squadra. Il contratto dello svedese con il club meneghino scadrà al termine della stagione, ma come rivela la Gazzetta dello Sport, è già tempo di pensare ad un nuovo accordo. Il Decreto Crescita, potrà dare una grande mano, dato che un cittadino straniero, che risiede in Italia (residenza fiscale) da due anni, può godere di sgravi fiscali non indifferenti. Scherzando anche lo stesso Ibra ne ha parlato al termine del match contro l’Udinese e sull’argomento si era espresso anche il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini. Non resta che incontrarsi di nuovo e trovare il nuovo accordo.