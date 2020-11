Notizie Milan – Ibrahimovic-Calhanoglu: siparietto social

MILANO – “Da oggi tiro io le punizioni”, “Questo devo ancora deciderlo”, “True story”. Detta così non è poi molto chiaro, ma questo è il riassunto del siparietto social tra Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic. I due calciatori sui loro profili Instagram hanno pubblicato delle storie proprio sulle punizioni, con il turco che afferma che adesso sarà lui a tirare le punizioni, cosa che Ibra non ha ancora avallato, almeno stando alla risposta dello svedese, sempre attraverso le stories del famoso social network. La conclusione è del numero dieci del Diavolo che si è affidato ad un laconico “True story”. I calciatori del Milan sono molto affiatati e questo in campo si vede, ma il siparietto tra i due giocatori rossoneri testimonia come l’ottimo rapporto vada anche al di fuori delle partite ufficiali.