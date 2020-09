Notizie Milan – Ibra: segnali incoraggianti per lo Shamrock Rovers

MILANO – Il Milan è tornato ad allenarsi e si è rivisto in gruppo anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è uscito nel corso dell’amichevole con il Brescia a causa di una contusione. La sua presenza per i preliminare di Europa League era in dubbio, ma il numero undici rossonero ha messo nel mirino l’impegno e vuole esserci. Probabilmente andrà così fato che oggi il giocatore si è unito ai suoi compagni sui campi di Milanello. Una buona notizia per il Milan quindi, soprattuto perché giovedì prossimo è in programma il primo incontro ufficiale delle nuova stagione: Ibrahimovic dovrebbe esserci.