Notizie Milan – Ibra è arrivato a Casa Milan per firmare

MILANO – Finalmente ci siamo quasi, veramente! Zlatan Ibrahimovic è arrivato a Casa Milan ed è pronto a mettere la sua firma sul rinnovo del contratto, che lo legherà ai diavoli per un’altra stagione.

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, in questi minuti il campione svedese è arrivato nel quartier generale della società rossonera per mettere tutto nero su bianco. Ibra rimarrà al Milan e tra poco si avrà l’ufficialità dell’operazione. L’attaccante, come detto, percepirà circa 7 milioni di euro nel 2020-2021 e sarà la carta in più nel mazzo di mister Pioli, che tenterà di riportare i rossoneri al top. Zlatan e il Milan: un matrimonio destinato ancora a durare e che tra poco sarà finalmente ufficializzato.