Notizie Milan – Ibra C’è! Goal e assist in allenamento

MILANO – Ibra c’è, lo svedese torna ad allenarsi a Milanello e lo fa a modo suo, ‘King Zlatan’ is back. Verrebbe da dire, anche perché adesso Pioli può puntare sul numero undici rossonero in vista di Inter-Milan. Il Derby, infatti, è il prossimo impegno in campionato per le due squadre meneghine. Una buona notizia per il Diavolo, quella del recupero e l’ottima forma della punta. Dopo i casi di Covid-19, che hanno colpito il Milan. Ibrahimovic ha superato proprio la stessa problematica e dopo il doppio tampone negativo è tornato a correre a Milanello. Ibra ha svolto l’intero lavoro insieme alla squadra, poi gol e assist nella partitella a tre tempi.