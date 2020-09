Notizie Milan – I tre nomi sulla lista dei partenti del club

MILANO – Ancora movimenti in uscita sul mercato del Milan! La società rossonera vorrebbe piazzare alcuni giocatori, in modo da poter liberare dei posti nella rosa e per poter ricavare anche dei profitti. In questo modo, la dirigenza potrà anche mettere a segno qualche altro colpo in entrata.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, sulla lista dei partenti del club ci sarebbero tre nomi: quelli di Diego Laxalt, Lucas Paquetà e Rade Krunic. Per l’uruguayano ancora non sembrano arrivate offerte, mentre per il brasiliano e il bosniaco ci sarebbero, rispettivamente, il Lione e il Friburgo. In attesa di ulteriori sviluppi, i diavoli cercano di trovare una sistemazione a questi tre giocatori.