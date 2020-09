Notizie Milan – I rossoneri vogliono chiudere per Bakayoko

MILANO – Prosegue ancora la telenovela per Tiémoué Bakayoko! Da settimane, ormai, vanno avanti i contatti tra il Milan e il Chelsea per il centrocampista francese, ma la situazione non pare sbloccarsi. Ieri sembrava che fosse vicina un’intesa tra i due club, ma non si è trovato l’accordo finale.

Infatti, secondo quanto riportato da TuttoSport, si sarebbe creata una nuova situazione di stallo nella trattativa: i rossoneri vogliono chiudere per il calciatore solo alle loro condizioni, mentre i Blues non vogliono retrocedere dalle loro richieste per il cartellino. Bakayoko ha più volte espresso la sua volontà di voler tornare in Italia, ma sembra non essere bastato per convincere i londinesi a fare degli sconti al Milan. I rossoneri, dunque, cominciano a guardarsi intorno, alla ricerca di un’alternativa al francese, nel caso in cui la situazione con il Chelsea rimanesse invariata.