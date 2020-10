Notizie Milan – I rossoneri sbarcano anche su TIDAL

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan.

AC Milan sbarca su TIDAL, la piattaforma globale di streaming e intrattenimento musicale disponibile in 56 paesi che avvicina artisti e fan attraverso contenuti originali unici ed esperienze esclusive. A partire da oggi, i tifosi del Milan, gli sportivi e gli appassionati di musica potranno godersi fin da ora le nuove playlist esclusive, con brani scelti direttamente dai calciatori rossoneri coadiuvati da Roc Nation, partner strategico del Club.

Su ‘We the fire’ si possono trovare le canzoni perfette per affrontare la giornata con la giusta carica, per allenarsi con intensità e per preparasi al fischio d’inizio della partita con l’adrenalina al massimo. La playlist ‘We the Fire’ è composta da: Good Times (Ghali), The Other Side (Jason Derulo), Crazy (Kelly Rowland), Fighter (Christina Aguilera), Tondo (Disclosure), How You Like That (Blackpink) e non solo. La playlist ‘Rossoneri Reload’, invece, include brani come Yellow (Coldplay), Unstoppable (SIA), Heroes (David Bowie), No Place (Backstreet Boys), The Show Must Go On (Queen), Save The Day (Mariah Carey, Ms. Lauryn Hill) e molti altri, ideali per rilassarsi dopo una giornata intensa o per abbassare la tensione al termine della partita. Le playlist esclusive firmate AC Milan possono essere ascoltate cliccando su questi link: ‘We The Fire’ e ‘Rossoneri Reload’.