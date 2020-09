Notizie Milan – I rossoneri ci proveranno ancora per Aurier

MILANO – Continuano i movimenti di mercato del Milan! La società rossonera, negli ultimi giorni, sta rubando la scena a tutti per i colpi messi a segno in questa finestra estiva: prima il rinnovo di Ibra, poi l’acquisto di Tonali e l’ormai imminente arrivo di Brahim Diaz. I diavoli, però, continuano anche a cercare un esterno che possa dare il cambio a Theo Hernandez, come richiesto da mister Pioli.

Il nome più caldo è, da settimane, quello di Serge Aurier, terzino ivoriano del Tottenham, anche se, negli ultimi giorni, i contatti tra i rossoneri e gli Spurs si sono raffreddati. Tuttavia, secondo quanto riportato da TuttoSport, il Milan ci proverà ancora per il giocatore africano: nella prossima settimana, infatti, la dirigenza del club potrebbe avviare di nuovo i contatti con Londra e cercare di regalare all’allenatore un nuovo acquisto per la rosa.