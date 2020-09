Notizie Milan – I rossoneri ancora sulle tracce di Wesley Fofana

MILANO – Il Milan continua a cercare un innesto per il reparto difensivo! La società rossonera è molto attiva sul mercato e vuole regalare a mister Pioli nuovi rinforzi per la rosa: l’obiettivo è quello di costruire una squadra molto competitiva, che dopo alcuni anni possa finalmente centrare di nuovo la qualificazione in Champions League.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, i rossoneri sarebbero ancora sulle tracce di Wesley Fofana. Il giovane difensore francese del Saint-Etienne è da tempo sul taccuino della dirigenza milanista, che starebbe quindi continuando ad osservare il giocatore. Su di lui, però, ci sarebbe anche l’interesse del Leicester, che starebbe preparando un’offerta per portarlo in Inghilterra. Il Milan, comunque, prosegue vigile sulle tracce di Fofana, valutando la possibilità di affondare un altro colpo di mercato.