Notizie Milan – I rossoneri affronteranno Weah

MILANO – Si avvicina l’Europa League e il Milan si prepara ad affrontare il Lille. Non ci sarà Ibra, fermato da un infortunio, stessa storia anche per Leao e Alexis Saelemaekers. Tra le fila della squadra francese invece ci sarà Timothy Weah, figlio della leggenda rossonera George. Ci sarà sicuramente tanta curiosità nel vedere all’opera il figlio d’arte, anche tra i tifosi del Diavolo, che non hanno scordato le gesta dell’attaccante, quando indossava la maglia del Milan.