Notizie Milan – I quattro nomi per rinforzare la difesa

MILANO – Continua la caccia del Milan sul mercato! La società rossonera sta cercando ulteriori rinforzi: dopo Brahim Diaz e Sandro Tonali, si sta trattando ad oltranza per Bakayoko e si sta sondando il terreno alla ricerca di un difensore. La dirigenza vuole regalare a mister Pioli un innesto di alto livello nel reparto arretrato, in modo da rinforzare tutta la rosa.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, sul taccuino della società ci sono quattro nomi per rinforzare la difesa: German Pezzella e Nikola Milenkovic della Fiorentina, Wesley Fofana del Saint’Etienne e Nacho del Real Madrid. I primi due hanno un prezzo molto elevato, mentre per il francese e lo spagnolo il valore del cartellino si aggira intorno ai 15 milioni. In attesa di sviluppi nei prossimi giorni, intanto il Milan continua a muoversi con attenzione e determinazione sul mercato.