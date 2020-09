Notizie Milan – I nuovi obiettivi della dirigenza per il centrocampo

MILANO – Il Milan ha iniziato di nuovo a guardarsi intorno per la mediana! La società rossonera era da tempo in trattativa con il Chelsea per Tiémoué Bakayoko, ma i contatti si sono congelati e si è bloccato tutto. Nonostante il giocatore stesse continuando a spingere per trasferirsi in Italia, rifiutando anche altre offerte, la contrattazioni tra i Blues e i diavoli non sono riprese.

Secondo quanto confermato anche dal Corriere della Sera, la dirigenza avrebbe dunque individuato nuovi obiettivi per il centrocampo: i due nomi più caldi sono quelli di Florentino Luis del Benfica e di Boubakary Soumaré del Lille. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori aggiornamenti sulla ricerca del nuovo centrocampista rossonero: intanto, il Milan continua a muoversi per tentare di affondare un nuovo colpo sul mercato.