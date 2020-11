Notizie Milan – I numeri della partita contro la Fiorentina

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan.

1- Il Milan ha conquistato 23 punti nelle prime nove giornate di questo campionato, record per i rossoneri a questo punto della stagione.

2- I rossoneri hanno eguagliato la loro striscia record di partite consecutive in gol in Serie A (29): la precedente fu tra dicembre 1972 e dicembre 1973.

3- Il Milan ha realizzato almeno due reti per la sua 11° gara consecutiva in Serie A, eguagliando il proprio record stabilito tra il 1958 e il 1959.

4- Dal suo arrivo al Milan nel 2015/16 ad oggi, solo Zlatan Ibrahimović (sei reti) ha segnato più gol di testa in Serie A con i rossoneri di Alessio Romagnoli (tre).

5- Franck Kessie è uno dei tre giocatori nati dopo il 1/1/1996 ad aver raggiunto quota 25 reti in Serie A, assieme a Lautaro Martínez e Federico Chiesa.

6- Davide Calabria ha disputato la sua 100° partita in Serie A, mentre è stata la 50° gara nel massimo campionato italiano per Ante Rebić.