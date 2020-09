Notizie Milan – I giovani rossoneri si prendono le luci della ribalta

MILANO – C’è un Milan che cresce e he ha voglia di essere protagonista. Questo è quello che emerge nell’amichevole tra il Milan e il Monza. Libero ha voluto celebrare i giovani rossoneri che si sono messi in luce nella gara di San Siro con i brianzoli. Maldini, Kalulu e Colombo hanno trovato la via del goal, ma oltre a loro vanno riportate anche le ottime prove di Bellodi e Roback.

Daniel Maldini, ha già fatto il suo esordio in Serie A con il Milan, il trequartista è un classe 2001. Mentre Pierre Kalulu è un nuovo acquisto, arrivato in dal Lione, classe 2000 ha disputato un ottima partita con il Monza e potrebbe restare nel giro della prima squadra. Anche Colombo è finito sul tabellino dei marcatori, la punta della Primavera rossonera è un classe 2002. Discorso simile a quello di Kalulu, per Roback. Lo svedese è stato prelevato dall’Hammarby, è un classe 2003. Anche Gabriele Bellodi arriva dalla Primavera del Diavolo, anche lui ventenne.