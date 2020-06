Notizie Milan – I fratelli Hernandez di nuovo insieme?

MILANO – Il PSG continua a pianificare in grande la prossima sessione di mercato, che in Francia a dire il vero è già aperta. I parigini non demordono e voglio no mettere le mani su Theo Hernandez, rivelazione stagione del Milan. Leonardo però non ha intenzione di fermarsi qui e anzi raddoppia, dato che nel suo radar è finito anche Lucas Hernandez, fratello proprio del calciatore rossonero. Il dirigente brasiliano sogna di poter riunire i due sotto la Tour Eiffel, ma serviranno almeno 130 milioni di euro, cifra altissima, visti i tempi di crisi legati al Coronavirus. Milan e Bayern Monaco, infatti, non rinunceranno tanto facilmente ai due giocatori.

