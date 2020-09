Notizie Milan – I due problemi nella trattativa per Bakayoko

MILANO – Spuntano nuove notizie sulla telenovela Bakayoko. Il Milan, ormai, sta trattando con il Chelsea da settimane e ancora non riesce a portare a termine l’operazione per il ritorno in Italia del centrocampista.

Infatti, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, ci sarebbero due problemi fondamentali che al momento bloccano la trattativa per il francese. Il primo riguarda le richieste dei Blues, che superano i 30 milioni di euro: gli inglesi non vogliono fare sconti e non sembrano volersi smuovere. Il secondo, invece, riguarda le richieste dello stesso giocatore: Bakayoko, infatti, sarebbe disposto ad abbassarsi lo stipendio a 3 milioni nella prima stagione, ma dalla seconda vorrebbe uno stipendio da 4,5 milioni. Le prossime ore saranno decisive per lo sviluppo della trattativa, che potrebbe andare in porto o tramontare definitivamente.