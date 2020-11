MILANO – Hauge rimandato. Non è una bocciatura definitiva sia chiaro, ma la prima da titolare del norvegese non ha convinto, probabilmente a causa dell’emozione. Due errori grossolani che ovviamente hanno influito sui giudizi dei tre più importanti quotidiani sportivi italiani. Ci saranno però nuove opportunità per il ragazzo, ne siamo convinti. Ecco i suoi voti:

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5