Notizie Milan – Hauge: “In campo domenica? Vediamo”

MILANO – Jens Petter Hauge, nuovo attaccante del Milan, ha rilasciato le sue prime parole da calciatore rossonero. Ecco cosa ha detto il norvegese:

“In campo già domenica prossima? Vediamo. Mi allenerò qui in Italia per tutto il resto della settimana, poi sarà il mister a decidere se giocherò o meno a San Siro“.

Hauge non è ovviamente inserito nella lista UEFA dei rossoneri, quindi non prenderà parte alla gara di questa sera contro il Rio Ave. Potrebbe però giocare, almeno uno spezzone d’incontro, contro Lo Spezia domenica prossima, a San Siro. Prossimo incontro di campionato per il Milan.