Notizie Milan – Gravenberch rinnova con l’Ajax, rossoneri beffati

MILANO – Ieri avevamo riportato la notizia dello scontro mercato tra Lazio e Milan per Ryan Gravenberch. Oggi però arriva una clamorosa notizia. Il giovanissimo calciatore olandese ha rinnovato il suo contratto con l’Ajax fino al 2023. Lo ha comunicato la stessa squadra di Amsterdam, sui propri profili social. Una notizia che quindi che lascia con un “pugno di mosche in mano” sia i rossoneri che i biancocelesti, che avevano intenzione di arrivare al classe ‘2002, nella prossima sessione estiva di mercato.Le trattative tra l’Ajax e l’entourage di Gravenberch, Mino Raiola, sono andate avanti per mesi, con i lancieri che hanno dovuto accontentare le richieste del giovane, in modo da allontanare le voci di mercato.