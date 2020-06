Notizie Milan – Giuntoli, ds Napoli: “Boga ci farebbe comodo”

MILANO – Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato dell’interesse dei partenopei nei confronti di Jeremy Boga. L’esterno offensivo, in forza al Sassuolo, ha riscosso l’apprezzamento anche del Milan, che continua a seguirlo. Ecco che cosa ha detto.

: «Stiamo parlando di un calciatore che ha fatto molto bene questa stagione è ha dimostrato di avere qualità. Farebbe comodo al Napoli, ma non solo. Ha le capacità per fare bene anche in tante altre squadre, se mi chiedete di sbilanciarmi sul mercato, vi rispondo che è ancora presto, vediamo cosa succederà a fine stagione. Gli altri nomi accostati al Napoli? Vale la stessa cosa, sono tutti molti bravi e validi. vedremo».

