Notizie Milan – Giordano: “Ibra? Ha portato consapevolezza”

MILANO – Bruno Giordano ai microfoni di TMWRadio ha parlato del Milan e di Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto sui rossoneri l’ex attaccante:

“Ora il Milan è una squadra più sicura in campo e si vede. Così come si vede che c’è un leader, un capo, I rossoneri erano una buona squadra ma mancava la consapevolezza di esserlo. Ibra è un grande campione ed ha preso il ruolo di capo, ha portato la consapevolezza che mancava alla squadra di Pioli. La crescita del Milan è sotto gli occhi di tutti, anche senza lo svedese possono fare bene, lo hanno già fatto in Coppa Italia, l’anno scorso. Leao e Rebic possono sostituirlo tranquillamente“.