MILANO – intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giuseppe Giannini, ha parlato del Milan e del momento dei rossoneri. Ecco le sue parole:

“Il Milan sta andando forte, ha iniziato bene. Per arrivare fino in fondo però serve la panchina lunga, soprattutto in un periodo come questo con il Covid, che ha stravolto tutto. Tra un po’ la squadra di Stefano Pioli potrebbe faticare per questo motivo“.