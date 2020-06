Notizie Milan – Gianni Rivera e la panchina rossonera

MILANO – Il nome di Gianni Rivera fa ancora sognare tutti i tifosi del Milan, sia quelli cresciuti con le gesta dell’ex pallone d’oro rossonero in campo, sia quelli più giovani. Lex iconico numero dieci del diavolo ha rilasciato un’intervista sulle colonne di Leggo e ha parlato del suo futuro e anche della squadra meneghina. Ecco che cosa ha detto.

: «Ho una mia idea di calcio, è offensivo. In campo non guardavo mai gli altri, oggi mi piacerebbe riproporre tutto questo, riuscire a mettere in pratica la mia visione del gioco. Infatti ho preso da poco il tesserino e posso allenare. Anzi se il Milan vuole e ha bisogno di una mano, io sono qua…».

