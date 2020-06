Notizie Milan – Geoffrey Moncada: il mercato passa da lui

MILANO – Il Milan è vicinissimo al primo colpo di mercato, in vista della prossima stagione. Dietro all’arrivo di Pierre Kalulu a Milanello, c’è Geoffrey Moncada, l’attuale capo scout della società rossonero, scelto personalmente da Ivan Gazidis nel 2018, per costruire una squadra futuribile. Alcuni acquisiti li ha totalmente sballati, altri invece all’opposto: del tutto azzeccati. Come nel caso di Theo Hernandez, il giocatore fu segnalato proprio da Moncada nell’estate scorsa e oggi i tifosi del diavolo possono godersi le sue scorribande sulla fascia, con la maglia rossonera. Nonostante la maretta che tira nei quadri dirigenziali del club meneghino, lui dovrebbe restare dov’è. Anzi, i suoi poteri, con il possibile arrivo di Rangnick sulla panchina del club meneghino, dovrebbero aumentare. Gazidis, infatti, vorrebbe affiancarlo proprio al tedesco nella costruzione della squadra del prossimo anno. Moncada propone i profili di possibili acquisti, Rangnick li promuove o li boccia. Un tandem che dovrebbe riuscire a risollevare il Milan, ma non nel brevissimo periodo, dato che si punterà ad innesti giovani, ma dal futuro assicurato. Come Theo Hernandez un anno fa, o Pierre Kalulu, per tornare alla strettissima attualità.

