Notizie Milan – Gennaio si avvicina, fissato il budget per il nuovo difensore

MILANO – Si avvicina il mercato di gennaio e il Milan ha intenzione di prendere un nuovo difensore. Questo non è un segreto, la novità invece sta nel fatto che la dirigenza ha fissato il budget per il nuovo innesto. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, sono 15 i milioni di euro stanziati per un nuovo centrale e accontentare Stefano Pioli. I nomi sono per la maggior parte quelli inseguiti anche quest’estate. Da Ajer, Milekovic, da Pezzella a Kabak, fino ad arrivare a Simakan. Al gruppo però va aggiunto anche Matteo Lovato dell’Hellas Verona, prossimo avversario del Diavolo in campionato.