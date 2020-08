Notizie Milan – Gazzetta: Tonali, cresce l’ottimismo dei rossoneri

MILANO – Cresce l’ottimismo del Milan per Sandro Tonali. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport, che ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra i rossoneri e il Brescia. Il Diavolo, secondo la Rosea, ha alzato al sua offerta, arrivando a mettere sul piatto 10 milioni di euro di prestito oneroso più altri 28 milioni, bonus compresi, per il riscatto. Avvicinandosi alle richieste di Massimo Cellino, presidente delle Rondinelle. Tutto sembra andare nel verso giusto per il Milan, dato che il calciatore ha già dato il suo assenso per un trasferimento a Milanello, anche la proprietà del club rossonero, il fondo Elliott, avrebbe avallato l’acquisto del centrocampista a certe cifre. Dato che per questioni anagrafiche, Tonali è un classe 2000, e di potenziale il giocatore viene reputato un buon investimento.