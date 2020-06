Notizie Milan – Gazidis risponde alla squadra su Rangnick

MILANO – Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri tra i calciatori del Milan Ivan Gazidis c’è stato anche un ulteriore confronto , che ha avuto per protagonista Ralf Rangnick. L’allenatore tedesco continua ad essere accostato al club rossonero, in vista della prossima stagione e Romagnoli e compagni hanno fatto presente al dirigente, quanto queste voci possano destabilizzare l’ambiente. Gazidis dal canto suo ha gettato acqua sul fuoco. Chiedendo ai calciatori di ignorare queste voci perché prima della fine della stagione non sarà presa alcuna decisione sulla nuova guida tecnica del diavolo.

