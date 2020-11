Notizie Milan – Gazidis: “La Serie A non è un campionato arretrato”

MILANO – Intervistato da ESPN, Ivan Gazidis ha parlato della Serie A e de problema razzismo nel calcio. Ecco le parole dell’amministratore delegato e direttore generale del Milan:

“Razzismo? Uno dei problemi è credere che se si parla di questo argomento allora si possa alimentare il problema. E’ un problema reale e il primo passo è conoscerlo e discuterne. Non è un problema italiano è un problema nel calcio in generale. Bisogna conoscerlo e lavorare per capire come cambiare le cose. E’ un problema sociale, che è anche un ostacolo nello sviluppo della Serie A. Il campionato italiano non è arretrato, così come l’Italia non è un paese arretrato. Sradicare questo problema non è semplice, il calcio riflette le attitudini della società, per questo ci vuole tempo. In Inghilterra hanno messo mano a questo problema, con impianti nuovi, un ambiente più inclusivo. Il calcio italiano soffre per gli stadi antiquati, anche la tecnologia per identificare i colpevoli è antiquata“.