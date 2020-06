Notizie Milan – Gazidis-Ibrahimovic: scontro anche sul contratto!

MILANO – Il Corriere dello Sport aggiunge carne al fuoco sullo scontro frontale tra Zlatan Ibrahimovic e Ivan Gazidis. Il calciatore e il dirigente del Milan hanno avuto un confronto a Milanello, con lo svedese che non ha certo nascosto il suo malcontento per la gestione societaria del club e le tante assenze del sudafricano. Accusato di essere rimasto molto distante dalla squadra, nell’ultimo periodo. Secondo il quotidiano però ci sarebbe anche altro alla base delle discussioni, il contratto di Ibrahimovic. L’attaccante vorrebbe avere un colloquio privato, per capire quali sono le intenzioni del club nei suoi confronti. Inoltre chiede 4 milioni di euro a stagione, una cifra probabilmente fuori portata, vista anche l’eta del calciatore: 39 anni. Gazidis dal canto suo vuole attendere e rimandare ogni incontro a fine stagione. Anche per capire quale sarà il piazzamento finale in classifica e se i rossoneri avranno centrato, o meno, la qualificazione in Europa League. Una situazione che non sembra di facile risoluzione, dato entrambi sono fermi sulle loro posizioni e non sembrano voler fare nemmeno un passo avanti verso l’altro. Questa situazione inizia a favorire l’Hammarby, il club svedese di cui Ibra è socio di minoranza e con sui si è allenato nel periodo di lockdown. L’attaccante del Milan, infatti, inizia a guardarsi intorno e un ritorno in patria, magari proprio nel suo club, non è da escludere.

