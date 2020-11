MILANO – Si avvicina Napoli-Milan e Sportmediaset ha fatto il punto della situazione sulla gara del San Paolo. L’attenzione è stata posta anche sui due tecnici, Gattuso E Bonera. Compagni di squadra in rossonero, si ritroveranno nel posticipo della Serie A dopo 10 anni. Quando festeggiarono insieme la conquista dello scudetto, in campo c’era anche Zlatan Ibrahimovic, che domenica sera guiderà come al solito l’attacco del Diavolo.