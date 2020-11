Notizie Milan – Galtier: “Assenza Sanches? Uguale a Ibra per loro”

MILANO – Non ci sarà Renato Sanches, questa sera in Lille-Milan. Il portoghese è alle prese con un infortunio e al suo posto dovrebbe giocare André. Ecco le parole del tecnico della squadra transalpina proprio sull’assenza del centrocampista:

“E’ come l’assenza di Ibrahimovic per loro. Non avremo un giocatore che faccia bene la pressione in mezzo al campo. E’ unico, abbiamo altri giocatori che ovviamente possono fare bene, ma hanno tutti qualità diverse rispetto a Renato Sanches“.